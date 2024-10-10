Antakya Meslek Yüksekokulu Yeni Binasının Temeli Atıldı

Yeni Eğitim Yapısı Başlıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerle ağır hasar gören Antakya Meslek Yüksekokulu'nun yeni binasının temeli, düzenlenen bir törenle atıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Derince Mahallesi'nde gerçekleşen temel atma etkinliğinde, yeni eğitim yapısının önemine vurgu yaptı.

Rektör Eren'in Duygusal Mesajı

Prof. Dr. Veysel Eren, geçmişteki binanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirtti. "Bu binada benim kardeşim de çalışıyordu ve depremler sırasında hayatını kaybetti. Bu nedenle, bu binanın yeniden inşası benim için derin bir anlam taşıyor" şeklinde duygularını ifade etti.

Modern ve Farklı Bir Yapı

Rektör Eren, inşa edilecek olan yeni yapının, önceki binadan daha büyük ve dayanıklı olacağını açıkladı. Yeni yüksekokul binası, 11.115 metrekare kapalı alana sahip olacak ve aşağıdaki özellikleri barındıracak:

24 derslik

3 amfi

6 bilgisayar dersliği

4 laboratuvar

Toplantı ve konferans salonları

Sosyal Alanlar da Dikkate Alındı

Eren, yalnızca eğitim alanlarının değil, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal alanların da projelendirildiğine dikkat çekti. Ayrıca, depremlerin ardından yapılan eğitim binaları hakkında bilgi verdi.

Temel Atma Töreni

Etkinliğin ardından, Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından okunan dua ile meslek yüksekokulunun temeli için sembolik olarak butona basıldı. Bu anlam dolu başlangıç, eğitim camiasında umut ve heyecan yarattı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan Antakya Meslek Yüksekokulunun yeni binasının temeli atıldı.