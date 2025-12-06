Vahap Seçer: Mersin’i Çok Daha Muhteşem Bir Kent Yapacağız

5 Aralık’ta kadın muhtarlarla anlamlı buluşma

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 5 Aralık Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 91. yılı dolayısıyla düzenlenen programda kentte görev yapan kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Eski Gülnar Oteli Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nda gerçekleşen etkinlikte Başkan Seçer, kadınların siyasette ve yönetimde güçlenmesinin önemine vurgu yaptı. Seçer, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce verildiğini hatırlatarak, bu kazanımın cumhuriyet tarihinin en önemli devrimlerinden biri olduğunu belirtti.

Seçer, Mersin’de belediye ile muhtarların bir aile gibi çalıştığını, hizmet üretirken siyasi ayrım yapılmadığını ve belediyenin dilinin her zaman "kardeşçe ve kapsayıcı" olduğunu vurguladı. Kentin çok kültürlü yapısına dikkat çeken Seçer, Mersin’in tüm renklerini barış içinde bir arada tutmanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Toplumsal adalete odaklanan sosyal politikalara özel önem verdiklerini kaydeden Seçer, gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkati çekerek sosyal destek bütçesinin göreve geldiklerinden bu yana katlanarak arttığını söyledi. Evde Bakım, Evde Yemek, Mahalle Mutfakları, Halk Kart, ambulans ve onkoloji servisi gibi hizmetlerin süreceğini belirten Seçer, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmaların muhtarların katkısıyla daha etkili yürüdüğünü dile getirdi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Seçer, Büyükşehir Belediyesinin yıllık 120 -130 bin gıda kolisi desteği sunduğunu ve kurs merkezlerinde yaklaşık 8 bin 500 öğrencinin eğitim aldığını aktardı. Muhtarlara Teksin Çağrı Merkezini aktif kullanma çağrısında bulunan Seçer, Mersin’e yönelik hem yerel hem merkezi yatırımların sürdüğünü söyledi.

Seçer, muhtarlarla dayanışma içinde kenti daha ileriye taşımaya devam edeceklerini belirterek, "Herkes görevini gayet iyi yapıyor ve böyle çalışmaya devam edeceğiz. Mersin’i çok daha muhteşem bir kent haline getireceğiz. Mersin hızla daha güzel oluyor ve bundan sonra daha da güzel olacak. Mersin’e hem bizim hem de merkezi yönetimin yatırımları var. Havaalanı geldi, otoban tamir ediliyor, çok söylemiştik bunu, hummalı bir çalışma var. Mersin’e ve ülkemize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de kadınların siyasette ve karar mekanizmalarında daha fazla yer almasının zorunluluğuna dikkat çekti. Meral Seçer, muhtarların toplumdaki temsil gücünün önemine değinerek, kooperatifleşme konusunda kadın muhtarlara destek vereceklerini söyledi.

Programda söz alan kadın muhtarlar, Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade etti ve Başkan Seçer yönetimiyle birlikte geçmişte var olan "kadından muhtar olmaz" algısının kırıldığını belirttiler.

