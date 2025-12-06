Mersin'de Kelepçeli Firari Kaçtı, Polis Kısa Sürede Yakaladı
Olayın Detayları
Mersin'de firari olarak aranan N.H., polis ekiplerinin yakalama girişimi sırasında direnince kısa süreli bir arbede yaşandı. Şahsın etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen mücadele bölgedeki hareketliliği artırdı.
Gözaltı işlemi sırasında kelepçe takıldığı sırada, yakınlarının polise mukavemet göstermesi üzerine oluşan kargaşadan yararlanan N.H., polis otosuna bindirilmeden kaçmayı başardı.
Kelepçeli halde kaçan firari, ekiplerin başlattığı hızlı takip sonucu kısa süre sonra yeniden yakalandı. Olay sırasında polise mukavemet ettikleri tespit edilen şahısların yakınları hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yaşanan arbede, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
