Bursa'da Yangın: Şehit Polisin Babasının Evi Alevlere Teslim Oldu

Olayın Detayları

Olay, Bursanın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iki binayı saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle her iki binada da hasar meydana geldi.

Şehit Polisin Babasının Evi Etkilendi

Yangınla ilgili dikkat çeken bir bilgiye göre, alevlerin çıktığı binanın, 9 yıl önce Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikameti olduğu öğrenildi. Şehit polis İlyas Kaygusuz'un şehit olduğu dönemde 2 aylık bir çocuğunun bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ŞEHİT POLİSİN BABASININ EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU