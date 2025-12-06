Bursa'da Yangın: Şehit Polisin Babasının Evi Alevlere Teslim Oldu

Bursa Yıldırım'da çıkan yangında, şehit polis İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikameti hasar gördü; yangın bitişik binaya da sıçradı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:32
Bursa'da Yangın: Şehit Polisin Babasının Evi Alevlere Teslim Oldu

Bursa'da Yangın: Şehit Polisin Babasının Evi Alevlere Teslim Oldu

Olayın Detayları

Olay, Bursanın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi A154 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri iki binayı saran alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle her iki binada da hasar meydana geldi.

Şehit Polisin Babasının Evi Etkilendi

Yangınla ilgili dikkat çeken bir bilgiye göre, alevlerin çıktığı binanın, 9 yıl önce Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru İlyas Kaygusuz'un babası Ziya Mete Kaygusuz'un ikameti olduğu öğrenildi. Şehit polis İlyas Kaygusuz'un şehit olduğu dönemde 2 aylık bir çocuğunun bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ŞEHİT POLİSİN BABASININ EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU

ŞEHİT POLİSİN BABASININ EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU

ŞEHİT POLİSİN BABASININ EVİ ALEVLERE TESLİM OLDU

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 İlçenin Muhtarları Tek Ses: Sapanca Gölü 'Sanayinin Değil Yaşamın Kaynağı'
2
Sivas'ta Cezaevi Otobüsü Kaza Yaptı: Vali Şimşek Yaralıları Ziyaret Etti
3
Macron 8 Aralık'ta Londra'da Zelenskiy, Starmer ve Merz ile Görüşecek
4
Vahap Seçer: Mersin’i Çok Daha Muhteşem Bir Kent Yapacağız
5
Niğde'de Tavuk Döner Şüphesi: 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
6
Kayseri'de 30 İşçi Tavuk Pilav Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi