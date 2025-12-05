Merzifon 5’inci Ana Jet Üssü'nde Mehmetçik Camii Açıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki 5’inci Ana Jet Üssü’nde inşa edilen Mehmetçik Camii düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa protokol katıldı

Törene Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

İnşa, ibadet ve anma

Caminin inşası 11 ayda tamamlandı ve açılışın ardından Cuma namazı kılındı. Törende Çorum Belediyesi mehteran takımı bir konser verdi. Ayrıca, 11 Kasım’da Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin anısına fidanlar dikildi.

