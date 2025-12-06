Tarsus'ta D-400 Karayolunda Kaza: 2 Yaralı

Tarsus'ta Adana-Mersin istikameti D-400'de iki otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 22:28
Kaza Ayrıntıları

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Mersin istikameti D-400 karayolunda, bir düğün salonunun bulunduğu bölgedeki kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.Ç.D. yönetimindeki 33 ACD 812 plakalı otomobil ile I.B.A. idaresindeki 33 AAJ 688 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlardan biri ters döndü; sürücü I.B.A. ile yanında bulunan A.T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

