Tarsus'ta D-400 Karayolunda Kaza: 2 Yaralı
Kaza Ayrıntıları
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adana-Mersin istikameti D-400 karayolunda, bir düğün salonunun bulunduğu bölgedeki kavşakta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, A.Ç.D. yönetimindeki 33 ACD 812 plakalı otomobil ile I.B.A. idaresindeki 33 AAJ 688 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucu araçlardan biri ters döndü; sürücü I.B.A. ile yanında bulunan A.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
