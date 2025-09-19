Antalya Aksu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Macun Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan yangın söndürüldü
Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Macun Mahallesi'nde, Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgede başladı. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edilerek müdahale edildi.
Yangın bölgesine yakın lojmanda ve evlerde yaşayanlar, güvenli bölgelere yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.