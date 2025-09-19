Antalya Aksu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi'ndeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; lojmanlar tahliye edildi, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:26
Macun Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan yangın söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Macun Mahallesi'nde, Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgede başladı. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar sevk edilerek müdahale edildi.

Yangın bölgesine yakın lojmanda ve evlerde yaşayanlar, güvenli bölgelere yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

