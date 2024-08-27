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Antalya, Alman Turistlerin Sonbahar Tatil Tercihi Oldu

Alman turistlerin sonbahar tatilinde en çok tercih ettiği destinasyon Antalya, TUI'nin verilerine göre öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:30
Antalya, Alman Turistlerin Sonbahar Tatil Tercihi Oldu

Alman Turistlerin Tercihi: Antalya

Sonbahar tatil sezonunda, Antalya, Alman turistlerin en çok rezervasyon yaptığı yer olarak öne çıktı. TUI'nin son raporuna göre, Türkiye genelinde en fazla tercih edilen yer Ege ve Akdeniz sahil şeridi oldu.

TUI'nin Açıklamaları

TUI Almanya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mükemmel fiyat-performans oranıyla dikkat çektiğini vurguladı. Özellikle Antalya, İspanyol adası Mallorca'yı geçerek, Almanya'dan gelen rezervasyonlarda birinci sıraya yükseldi.

Alman turistlerin tercih ettiği diğer destinasyonlar arasında Mallorca ikinci, Yunan adaları olan Girit ve İstanköy ise üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Stefan Baumert'in Değerlendirmesi

TUI Almanya Müdürü Stefan Baumert, Türkiye’ye olan yoğun turizm talebinin devam ettiğini belirterek, "TUI misafirlerinin sonbahar tatillerinde en çok tercih ettiği yer Türkiye'de Ege ve Akdeniz sahil şeridi. Sıcak hava ve mükemmel fiyat-performans oranı Türkiye'yi aileler için özellikle çekici kılıyor," ifadesini kullandı.

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