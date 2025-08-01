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Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, YKS tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:20
Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere büyük bir destek sunuyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde, öğrencilerin stresi azaltacak ve doğru kararlar almalarını sağlayacak kaliteli bir hizmet başlatıldı.

Belediye, uzman rehber öğretmenler eşliğinde tamamen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunarak, gençlerin ve ailelerin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Geleceğe Yön Verme Fırsatı

Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezleri (ATABEM), 1-13 Ağustos tarihlerinde resmi tercih döneminde, üniversite adaylarına kapılarını sonuna kadar açtı. Çaybaşı ve Muratpaşa ATABEM merkezlerinde görev yapan uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, gençlere birebir destek sunmakta.

Hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında sunulan bu hizmette, adayların puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Tercih danışmanlığından yararlanan öğrenciler, uygulamanın sağladığı faydalardan memnun olduklarını dile getiriyor. Tercih listesini oluşturmak için ATABEM'e gelen Mehmet Ali Kandemir, "Buraya rehber öğretmenimin tavsiyesiyle geldim ve gerçekten memnun kaldım. Aklımdaki tüm sorulara net ve tatmin edici cevaplar buldum. Yapılan görüşmeler neticesinde kararımı netleştirdim. Özellikle insan ilişkilerindeki yatkınlığım nedeniyle Sağlık Bilimleri alanında bir bölüm düşünmekteyim," diye belirtiyor.

Daha önce ATABEM'in ücretsiz kurslarından faydalandığını aktaran öğrenci Ömer, "Dışarıdaki özel kurslarla kıyasladığımda buradaki hocaların samimiyeti ve hizmetin tamamen ücretsiz olması en büyük etkendi. Kurs dönemi boyunca yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle iki ay ara vermek zorunda kalmıştım. Döndüğümde hocalarımın özel etütleri sayesinde eksiklerimi hızla kapattım. Bu güven ve destek, tercihlerimi burada yapma kararı almamı sağladı," şeklinde konuştu.

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