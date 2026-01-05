Antalya Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 2025'te 7 bin 100 Hastaya Ücretsiz Hizmet Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla 2021 yılında hizmete açtığı sağlık merkezi, ücretsiz diş muayenesi ve tedavi hizmetleriyle 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yıl boyunca 7 bin 100 hastaya hizmet verilirken, toplamda 28 bin işlem gerçekleştirildi.

Sosyal belediyecilik ve erişim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz diş sağlığı uygulamasıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor. Hizmete açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşı ağırlayan sağlık merkezi, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Hizmet kapsamı

Merkezde, 7 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinler için sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde; ağız-diş muayenesi, panoramik röntgen, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi işlemler uzman hekimler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Sunulan bu kapsamlı hizmetler, vatandaşların ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik önemli bir boşluğu dolduruyor.

Yetkili açıklaması

Kepez Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Sorumlusu Diş Hekimi Özge Öncül Kerpiççi, konuyla ilgili olarak: "Kliniğimizde vatandaşlarımıza herhangi bir sağlık güvencesi aranmadan, tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz" ifadelerini kullanarak sosyal belediyeciliğe dikkat çekti.

Randevu

Ücretsiz diş sağlığı hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde 0242 361 39 18 numaralı telefondan veya doğrudan merkeze uğrayarak randevu oluşturabiliyor.

