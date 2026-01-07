Bingöl'de UMKE ve 112'den Zorlu Hasta Nakli: 60 Yaşındaki Kanser Hastası Hastaneye Ulaştırıldı

Bingöl'de UMKE ve 112'den Zorlu Hasta Nakli

Yeniyazı Köyü Kırkağıl mezrasında acil müdahale

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü Kırkağıl mezrasında ikamet eden ve kanser tedavisi gören L.T. (60) isimli hastanın şiddetli ağrılarının artması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile UMKE ekipleri koordineli çalışma başlattı. Ekipler, ulaşım koşullarını netleştirmek için İl Özel İdaresi ile irtibata geçerek yol durumunu değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonrası ekipler, zorlu araziye uygun olarak sevk edilen tam paletli ambulans ile hastaya ulaştı ve gerekli ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. İlk değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından hasta, UMKE ekipleri tarafından 112 Acil Sağlık ambulans ekibine teslim edildi.

Hastanın güvenli şekilde nakli sağlanarak Genç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Operasyon, ekipler arası koordinasyon ve ulaşım imkanlarının etkin kullanımıyla başarıyla tamamlandı.

