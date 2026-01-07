Bingöl'de UMKE ve 112'den Zorlu Hasta Nakli: 60 Yaşındaki Kanser Hastası Hastaneye Ulaştırıldı

Bingöl'de UMKE ve 112 ekipleri, Yeniyazı Köyü Kırkağıl mezrasında yaşayan 60 yaşındaki kanser hastasını tam paletli ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne taşıdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 00:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 00:15
Bingöl'de UMKE ve 112'den Zorlu Hasta Nakli: 60 Yaşındaki Kanser Hastası Hastaneye Ulaştırıldı

Bingöl'de UMKE ve 112'den Zorlu Hasta Nakli

Yeniyazı Köyü Kırkağıl mezrasında acil müdahale

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı Köyü Kırkağıl mezrasında ikamet eden ve kanser tedavisi gören L.T. (60) isimli hastanın şiddetli ağrılarının artması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile UMKE ekipleri koordineli çalışma başlattı. Ekipler, ulaşım koşullarını netleştirmek için İl Özel İdaresi ile irtibata geçerek yol durumunu değerlendirdi.

Yapılan değerlendirme sonrası ekipler, zorlu araziye uygun olarak sevk edilen tam paletli ambulans ile hastaya ulaştı ve gerekli ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. İlk değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından hasta, UMKE ekipleri tarafından 112 Acil Sağlık ambulans ekibine teslim edildi.

Hastanın güvenli şekilde nakli sağlanarak Genç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. Operasyon, ekipler arası koordinasyon ve ulaşım imkanlarının etkin kullanımıyla başarıyla tamamlandı.

BİNGÖL’DE UMKE’DEN ZORLU ŞARTLARDA HASTA NAKLİ

BİNGÖL’DE UMKE’DEN ZORLU ŞARTLARDA HASTA NAKLİ

BİNGÖL’DE UMKE’DEN ZORLU ŞARTLARDA HASTA NAKLİ

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haymana'da Kaplıca Turizmine Büyük Yatırım: Medrese Mahallesi'ne Modern Tesis
2
Bingöl'de UMKE ve 112'den Zorlu Hasta Nakli: 60 Yaşındaki Kanser Hastası Hastaneye Ulaştırıldı
3
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk Kırklareli’de
4
Bolsonaro Hastaneye Kaldırıldı: Hapisteki Eski Devlet Başkanı Düşerek Yaralandı
5
Vali Eldivan'dan Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde Esnaf Ziyareti
6
Erzincan Belediyesi 2026 Hedeflerini Masaya Yatırdı
7
Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri 7 Ocak 2026 İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları