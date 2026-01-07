Niğde'nin Yeni Valisi Nedim Akmeşe Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ve 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'deki Valiler Kararnamesiyle Niğde Valiliğinde değişim yaşandı. Kararname kapsamında Niğde Valisi Cahit Çelik, Bingöl Valiliğine atanırken, Niğde'nin yeni valisi Nedim Akmeşe oldu.

Nedim Akmeşe kimdir?

Nedim Akmeşe, 1980 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Sinop'un Gerze ilçesinde, orta öğrenimini Samsun'da tamamlayan Akmeşe, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı'nı kazanan Akmeşe, 2005 yılında Amasya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kamu görevleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde kaymakam vekilliği yapan Akmeşe, 2006-2007 yıllarında eğitim amacıyla gönderildiği İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı.

2008 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesine kaymakam olarak atanan Akmeşe, ardından Elazığ'ın Ağın ve Van'ın Gevaş ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Akmeşe, 2017 yılında Daire Başkanı, 2019-2023 yılları arasında ise Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Akmeşe, 17 Ekim 2023 tarihli ve 2023/465 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Nedim Akmeşe, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

