Niğde'nin Yeni Valisi Nedim Akmeşe Atandı

7 Ocak 2026 tarihli Valiler Kararnamesiyle Niğde Valiliğine Nedim Akmeşe atandı; Cahit Çelik Bingöl Valiliği’ne getirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 01:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 01:28
Niğde'nin Yeni Valisi Nedim Akmeşe Atandı

Niğde'nin Yeni Valisi Nedim Akmeşe Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ve 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'deki Valiler Kararnamesiyle Niğde Valiliğinde değişim yaşandı. Kararname kapsamında Niğde Valisi Cahit Çelik, Bingöl Valiliğine atanırken, Niğde'nin yeni valisi Nedim Akmeşe oldu.

Nedim Akmeşe kimdir?

Nedim Akmeşe, 1980 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Sinop'un Gerze ilçesinde, orta öğrenimini Samsun'da tamamlayan Akmeşe, 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

2004 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı'nı kazanan Akmeşe, 2005 yılında Amasya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Kamu görevleri çerçevesinde Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde kaymakam vekilliği yapan Akmeşe, 2006-2007 yıllarında eğitim amacıyla gönderildiği İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı.

2008 yılında Rize'nin Kalkandere ilçesine kaymakam olarak atanan Akmeşe, ardından Elazığ'ın Ağın ve Van'ın Gevaş ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Akmeşe, 2017 yılında Daire Başkanı, 2019-2023 yılları arasında ise Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Akmeşe, 17 Ekim 2023 tarihli ve 2023/465 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Nedim Akmeşe, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

UMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA HAZIRLANAN VE 7 OCAK 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE...

UMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA HAZIRLANAN VE 7 OCAK 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN VALİLER KARARNAMESİ İLE NİĞDE VALİSİ DEĞİŞTİ.

UMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA HAZIRLANAN VE 7 OCAK 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre'de İlk Revizyon Rinoplasti: Op. Dr. Savaş Gündüz Başarıyla Yaptı
2
Safranbolu'da Tarihi Konaklar Beyaza Büründü — UNESCO Dünya Mirası
3
Niğde'nin Yeni Valisi Nedim Akmeşe Atandı
4
Bingöl'de UMKE ve 112'den Zorlu Hasta Nakli: 60 Yaşındaki Kanser Hastası Hastaneye Ulaştırıldı
5
Kışta Egzama Artışı: Dr. Sema Karaoğlu'ndan Nemlendirme Uyarısı
6
Mustafa Bozbey’e Saldırı Girişimine Siyasi Tepkiler ve Destek Mesajları
7
Siirt Belediyesi A-1 ve L-2 Hatlarına Gece Ek Seferleri Başlattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları