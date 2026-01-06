Haymana'da Kaplıca Turizmine Büyük Yatırım: Medrese Mahallesi'ne Modern Tesis

Medrese Mahallesi'ndeki eski kaplıca yıkılarak TOKİ tarafından modern bir termal tesis yapılacak; proje Haymana'nın sağlık turizmini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 22:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 22:40
Haymana'da Kaplıca Turizmine Büyük Yatırım: Medrese Mahallesi'ne Modern Tesis

Haymana'da Kaplıca Turizmine Büyük Yatırım: Medrese Mahallesi'ne Modern Tesis

Eski tesis yıkılacak, yerine sağlık ve sosyal donanımlı bir termal merkez inşa edilecek

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Medrese Mahallesi'nde bulunan mevcut kaplıca tesisi yıkılarak yerine modern ve donanımlı bir tesis inşa edilecek.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Haymana Belediyesi iş birliğinde hayata geçiriliyor. Dünyaca ünlü termal suyuyla bilinen Haymana'nın sağlık turizmi potansiyelini güçlendirmeyi amaçlayan girişim, bölge için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı'yı ziyaret ederek yeni kaplıca tesisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOKİ tarafından inşa edilecek yeni tesis, Haymana'nın termal kimliğine uygun, modern ve kapsamlı şekilde planlandı. Yapıda bay ve bayan hamamlar, jakuzi, fitness salonu, sauna, buhar odası ve özel aile kabinleri başta olmak üzere çok sayıda sosyal ve sağlık odaklı alan yer alacak.

Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Haymana'nın termal turizmde cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi ve ilçenin ekonomik ile sosyal hayatına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin Haymana'ya hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaların kısa sürede başlamasının planlandığını bildirdi.

ANKARA’NIN HAYMANA İLÇESİNE BAĞLI MEDRESE MAHALLESİ’NDE BULUNAN KAPLICA TESİSİ YIKILARAK YERİNE...

ANKARA’NIN HAYMANA İLÇESİNE BAĞLI MEDRESE MAHALLESİ’NDE BULUNAN KAPLICA TESİSİ YIKILARAK YERİNE MODERN VE DONANIMLI BİR TESİS İNŞA EDİLECEK.

ANKARA’NIN HAYMANA İLÇESİNE BAĞLI MEDRESE MAHALLESİ’NDE BULUNAN KAPLICA TESİSİ YIKILARAK YERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Erzincan Belediyesi 2026 Hedeflerini Masaya Yatırdı
3
Vali Eldivan'dan Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde Esnaf Ziyareti
4
Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti
5
Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır
6
Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı
7
MİT, Arabistanlı Lawrence’e Dair 87 Yıllık Raporu Açıkladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları