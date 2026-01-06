Haymana'da Kaplıca Turizmine Büyük Yatırım: Medrese Mahallesi'ne Modern Tesis

Eski tesis yıkılacak, yerine sağlık ve sosyal donanımlı bir termal merkez inşa edilecek

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Medrese Mahallesi'nde bulunan mevcut kaplıca tesisi yıkılarak yerine modern ve donanımlı bir tesis inşa edilecek.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Haymana Belediyesi iş birliğinde hayata geçiriliyor. Dünyaca ünlü termal suyuyla bilinen Haymana'nın sağlık turizmi potansiyelini güçlendirmeyi amaçlayan girişim, bölge için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı'yı ziyaret ederek yeni kaplıca tesisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TOKİ tarafından inşa edilecek yeni tesis, Haymana'nın termal kimliğine uygun, modern ve kapsamlı şekilde planlandı. Yapıda bay ve bayan hamamlar, jakuzi, fitness salonu, sauna, buhar odası ve özel aile kabinleri başta olmak üzere çok sayıda sosyal ve sağlık odaklı alan yer alacak.

Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Haymana'nın termal turizmde cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi ve ilçenin ekonomik ile sosyal hayatına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin Haymana'ya hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaların kısa sürede başlamasının planlandığını bildirdi.

