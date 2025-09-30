Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasında 16 Gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hafriyat işlerine ilişkin rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerine hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi B.Ö. ve iş insanı R.K. bulunuyor. Polis ekiplerince Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de arama yapıldığı bildirildi.

Soruşturmanın Seyri ve Öne Çıkan Gelişmeler

Soruşturma kapsamında, 5 Temmuz'da aralarında dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep K.'nin olduğu kişilerin gözaltına alındığı, aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek'in tutuklandığı, Zeynep K.'nin ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Kararın ardından Muhittin Böcek İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

27 Temmuz'da, yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek ise "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklandı.

12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyette serbest bırakıldı; adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma iddialarına göre, Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y. hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdi. Rüşvet paralarının yatırıldığı iddia edilen döviz bürosu ile paraların altına çevrildiği ileri sürülen 2 kuyumcu hakkında kayyum atandı.

19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na gelen Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlisi İlker Arslan ile iş insanı F.A. 7 Eylül'de tutuklandı.

10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli arasından iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonu sahibi Mehmet Okan Kaya, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANT Tepe müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklandı; Zeynep K. dahil 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakıldı. Soruşturma ve adli süreç halen devam ediyor.