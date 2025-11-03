Antalya'da 10. IWAS El Bileği Artroskopi Kursu ve 1. El Bileği Artroskopisi Kongresi

Antalya'da uluslararası katılımlı El Bileği Artroskopisi etkinliği

Kepez Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "10. IWAS El Bileği Artroskopi Kursu ve 1. El Bileği Artroskopisi Kongresi Bilimsel Programı", yurt içi ve yurt dışından alanında uzman çok sayıda ismi Antalya’da bir araya getirdi.

Açılış konuşmaları ve yerli katılımcılar

Kongre, açılış konuşmalarını Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ramazan Gürkan yaptı. Türkiye’den Prof. Dr. Tufan Kaleli (Uludağ Üniversitesi), Prof. Dr. Fahir Demirkan (Pamukkale Üniversitesi), Prof. Dr. Hayati Durmaz (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Ekin (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Prof. Dr. Murat Üzel (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa Özkan (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet Ali Acar, Prof. Dr. Alpaslan Öztürk (Bursa Yüksek İhtisas EAH), Prof. Dr. Ümit Kantarcı (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi), Doç. Dr. Yavuz Akalın (Bursa Yüksek İhtisas EAH), Doç. Dr. Ali Cavit (Haydarpaşa Numune EAH), Doç. Dr. Abdullah Küçükalp ve Doç. Dr. Serdar Toker etkinlikte yer aldı.

Bilimsel içerik ve uluslararası iş birliği

Etkinlikte el bileği artroskopisi alanında güncel yaklaşımlar ele alındı; amaç, bilgi birikiminin artırılması ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi olarak belirlendi. Kongre, katılımcıların deneyim paylaşımıyla verimli bir bilimsel ortam oluşturdu.

Yurt dışından Prof. Dr. Christophe Mathoulin, Prof. Dr. Ahlam Arnaut ve Prof. Dr. Igor Golubev de bilimsel paylaşımlar ve deneyim aktarımı için programa katıldı.

