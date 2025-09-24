Antalya'da 1970'lere Yolculuk: Dokumapark'taki 17 Yataklı Nostalji Otel

Geçmişin İzleriyle Dolu Bir Konsept

Hatice Özdemir Tosun - Antalya'da, 1970'li yılları yansıtan konseptiyle hizmet veren 17 yataklı otel, yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor. Temeli 1950'li yıllarda atılan ve Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın misafirhanesi olarak Dokumapark içine inşa edilen bina, nostaljik dekoruyla geçmişin izlerini taşıyor.

Mekânın Ayrıntıları

Otelin bahçesinden odalarına, resepsiyondan restorana kadar her alan geçmişi yansıtacak şekilde dekore edildi. Dışarıdaki telefon kulübesi, resepsiyondaki çevirmeli telefon, anahtarlar, duvar kağıtları, merdaneli çamaşır makinesi, tuvaletlerde ipli klozet sifonu, lamba açma-kapama düğmeleri, eski dikiş ve süpürge makineleri, gramofon ve Sümerbank'tan kalma bir piyano ile duvara asılmış dönem film afişleri misafirleri 1970'lere taşıyor.

Otelin Hikayesi

74 Otel'in Müdürü Oğuz Şenol, AA muhabirine otel binasının geçmişte fabrikanın çalışanları, akrabaları veya devlet erkanının konakladığı bir misafirhane olduğunu anlattı. Fabrikanın kapanmasının ardından Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta yapılan düzenleme ile misafirhane otel konseptinde hizmet vermeye başladı.

Müdürün Anlatımı

Şenol, oteli devraldıktan sonra benimsedikleri nostaljik dekor anlayışını şöyle özetledi: "Otelin dekoru ve kullanılan malzemeler bugünü değil, geçmiş dönemi yansıtıyor. Mesela tuvaletteki sifon basmalı değil, iple asılmalı. Anahtarlar dijital değil, telefonlar çevirmeli. Buraya gelen misafirler geçmişi yaşıyor. Bazı misafirler farklı deneyimler yaşamak istiyor biz de nostalji turizmini yaşatıyoruz. Alternatif turizm gibi."

Misafirlerin Geri Bildirimleri

Şenol, dekorasyonun özellikle yabancı misafirlerin ilgisini çektiğini, Çinli konukların eşyaları detaylı incelediğini söyledi. Otele rezervasyon yaptıranların konsepti internetten görerek tercih ettiğini belirten Şenol, müşterilerin zaman dilimi tercihine dikkat çekti: "Misafirlerimiz 1974 ve sonrasına rezervasyon yapıyor, milenyum çağına değil. Tamamen geçmişe rezervasyon yapıp, geçmişi hatırlıyorlar."

Şenol, misafirlerin eşyaları görünce yaptıkları yorumları şu sözlerle aktardı: 'Merdaneli çamaşır makinesi benim küçüklüğümde de vardı, aynı babaannemin dikiş makinesi, bu süpürgeden anneannemin de vardı'. Böylece ziyaretçilerin anıları tazelendiği belirtiliyor.