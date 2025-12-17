Mersin Mut'ta Park Halindeki Otomobil Yandı

Atatürk Bulvarı'nda alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bankanın önünde park halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

MUT İLÇESİNDE, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI. OLAYDA SADECE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.