Mersin Mut'ta Park Halindeki Otomobil Yandı

Mersin'in Mut ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobil alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:04
Atatürk Bulvarı'nda alevlenen araç kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerindeki bir bankanın önünde park halindeki bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü; ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

