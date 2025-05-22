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Antalya'da 44 Çocuğa Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 44 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirerek ailelere destek oldu.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:46
Antalya'da 44 Çocuğa Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da 44 Çocuğa Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 44 çocuk için anlamlı bir sünnet etkinliği gerçekleştirdi. Bu özel organizasyon, Kepez Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Palyaço Gösterisi İle Eğlenceli Anlar

Etkinlik kapsamında hastane koridorlarında palyaço gösterileri düzenlendi. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, hastane yönetimi tarafından hediyelerle ödüllendirildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Salih Manav'dan Açıklamalar

Çocuklar, toplantı sırasında Üroloji Uzmanı Op. Dr. Salih Manav tarafından sünnet edildi. Manav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlene ihtiyaç sahibi 44 ailenin çocukları için hastanede sünnet şöleni düzenledik. Bu etkinliği palyaço gösterileri eşliğinde yüksek motivasyonla gerçekleştirdik" dedi.

Manav ayrıca, "Normalde polikliniğimizde randevuyla sünnet işlemi gerçekleştiriyoruz. Ancak bu, ilk kez Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edildi. Çok da eğlenceli oldu. Çocuklarımız güzel bir şekilde sağlıklarına kavuşacak" şeklinde konuştu.

Ailelerden Teşekkür

Etkinlikte yer alan Gül Ataş, 7 yaşındaki oğlu Halil Arman'ı sünnet ettirmek için getirdiğini belirterek, çocuklarını daha önce sünnet ettirmek istediklerini ancak hastanelerde sıra bulamadıklarını dile getirdi. Ataş, etkinliği düzenleyen Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kepez Devlet Hastanesi'ne teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 44...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 44 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi. Kepez Devlet Hastanesi'ndeki etkinlikte, çocuklar hastane koridorunda palyaço ile eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 44...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 44 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi. Kepez Devlet Hastanesi'ndeki etkinlikte, çocuklar hastane koridorunda palyaço ile eğlendi.

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