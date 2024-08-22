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Antalya'da 6 Kamyon Çöp Temizliği

Kepez'de bir apartmanda biriken 6 kamyon atık, belediye ekiplerince temizlendi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:15
Antalya'da 6 Kamyon Çöp Temizliği

Antalya'da Çöp Temizliği Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Yeşilyurt Mahallesinde yer alan bir apartmanda biriken yaklaşık 6 kamyonluk çöp, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Yardım İhbarı ile Temizlik Başladı

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, apartmanın çevresinde ve içerisinde biriken atıkların kötü kokular yayması üzerine vatandaşların belediyeye bildirimde bulunduğu belirtildi.

Temizlik Çalışmaları

Polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bölgeye yönlendirilen Kepez Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 20 kişilik bir ekip, apartmanın çevresini, merdivenlerini ve kat aralarında biriken çöpleri dışarıya taşıdı. Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucunda, apartman dışına çıkarılan atıklar iş makineleri ile 6 kamyona yüklendi.

Etkili İlaçlama Uygulandı

Temizlik işlemlerinin ardından, apartmanın haşerelerden arındırılması amacıyla ilaçlama uygulaması da gerçekleştirildi.

Belediye Başkanının Açıklamaları

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, insan sağlığını ve temiz bir çevre yaratmayı önemsediklerini belirterek, bu anlayış kapsamında çöp evleri ve moloz dökülen alanların düzenli olarak temizlendiğini vurguladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

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