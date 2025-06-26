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Antalya'da 6 Katlı Binadan 20 Kamyon Çöp Çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmandan 20 kamyon çöp çıkarıldı. Yaşanan durum çevre sağlığını tehdit ediyordu.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:34
Antalya'da 6 Katlı Binadan 20 Kamyon Çöp Çıktı

Antalya'da Temizlik Operasyonu: 20 Kamyon Çöp Toplandı

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde bulunan bir 6 katlı binadan yapılan temizlik operasyonu sonucunda yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı. Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı apartmanda, çöp biriktirildiği ve bu durumun çevre sağlığını tehlikeye attığı bilgisi üzerine Kepez Belediyesi ekipleri harekete geçti.

İhlale Rağmen Çöp Temizlenmedi

Yapılan uyarılara rağmen apartman bahçesi ve dairelerdeki çöp yığınlarının temizlenmemesi sonucu, belediye ekipleri ve polis, duruma müdahale etmek amacıyla adrese gitti. Ancak, binada kızı ve eşiyle birlikte yaşayan Emine Ş., temizlik için gelen ekibin eve girmesine direndi.

Demir Kapılar Kesildi, Çöpler Kamyonlara Yüklendi

Emine Ş.'nin ikna edilememesi üzerine, belediye ekipleri evin demir kapılarını keserek içeri girdi. Uzun süren çalışmalar sonucunda, apartman ve bahçede biriktirilen çöpler kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek taşındı.

Mahalle Muhtarından Açıklama

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine verdiği demeçte, mahallede istifleme rahatsızlığı bulunan bir ailenin yaşadığını belirtti. Karadeniz, "Aile sürekli çöp biriktiriyor. Bunun sonucunda çevreden oldukça fazla şikayet alıyorduk, bu nedenle durumu belediyeye bildirdik." şeklinde konuştu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen 6 katlı bir binadan yaklaşık 20 kamyon...

Antalya'nın Kepez ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen 6 katlı bir binadan yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı. Binada kızı ve eşiyle yaşayan Emine Ş, temizlik için gelen belediye ekibi ve polisin eve girmemesi için direndi. Kadın ikna edilemeyince ekipler, evin demir kapılarını keserek bahçe ve binada biriktirilen çöpleri kepçeler yardımıyla kamyonlara yükledi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla evden yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen 6 katlı bir binadan yaklaşık 20 kamyon...

Antalya'nın Kepez ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen 6 katlı bir binadan yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı. Binada kızı ve eşiyle yaşayan Emine Ş, temizlik için gelen belediye ekibi ve polisin eve girmemesi için direndi. Kadın ikna edilemeyince ekipler, evin demir kapılarını keserek bahçe ve binada biriktirilen çöpleri kepçeler yardımıyla kamyonlara yükledi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla evden yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

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