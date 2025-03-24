Antalya'da 60 Kilo Verip Şampiyonluk Peşinde Koşan Mermer Ustası

Osman Koç: Hayatımın Merkezi Bisiklet

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Osman Koç, sağlıklı beslenme ve bisiklet sporu ile 60 kilo zayıfladı. Şu anki hedefi ise dağ bisikleti yarışlarında şampiyonluk elde etmek.

Geçmişten Günümüze Dönüşüm

Küçük yaşlardan itibaren sağlıksız beslenme yüzünden kilo almaya başlayan Koç, 22 yaşında tartıda 133 kiloya ulaştı. Zayıflamak için mücadeleye başlayan Koç, günde 90-100 kilometre bisiklet sürerek ve sağlıklı beslenerek iki yıl içinde 60 kilo vermeyi başardı.

Dağ Bisikletine Geçiş

Osman Koç, sağlıklı yaşamını sürdürürken dağ bisikletine yöneldi ve profesyonel olarak spor yapmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında yarışmalara katılan Koç, çeşitli kulüplerin formalarını giydi. Her gün ormanlık ve dağlık alanlarda antrenman yaparak Türkiye’nin çeşitli illerinde de başarılar elde etti.

Şampiyonluk Hayalleri