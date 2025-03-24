Antalya'da 60 Kilo Verip Şampiyonluk Peşinde Koşan Mermer Ustası

Osman Koç, 60 kilo vererek dağ bisikleti sporuyla hırslı bir şampiyonluk hedefliyor. Değişimi tüm Türkiye'ye ilham veriyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:41
Antalya'da 60 Kilo Verip Şampiyonluk Peşinde Koşan Mermer Ustası

Osman Koç: Hayatımın Merkezi Bisiklet

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Osman Koç, sağlıklı beslenme ve bisiklet sporu ile 60 kilo zayıfladı. Şu anki hedefi ise dağ bisikleti yarışlarında şampiyonluk elde etmek.

Geçmişten Günümüze Dönüşüm

Küçük yaşlardan itibaren sağlıksız beslenme yüzünden kilo almaya başlayan Koç, 22 yaşında tartıda 133 kiloya ulaştı. Zayıflamak için mücadeleye başlayan Koç, günde 90-100 kilometre bisiklet sürerek ve sağlıklı beslenerek iki yıl içinde 60 kilo vermeyi başardı.

Dağ Bisikletine Geçiş

Osman Koç, sağlıklı yaşamını sürdürürken dağ bisikletine yöneldi ve profesyonel olarak spor yapmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanında yarışmalara katılan Koç, çeşitli kulüplerin formalarını giydi. Her gün ormanlık ve dağlık alanlarda antrenman yaparak Türkiye’nin çeşitli illerinde de başarılar elde etti.

Şampiyonluk Hayalleri

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kilolarının sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmeden protein ağırlıklı beslenmeye geçiş yaptığını vurguladı. Her sabah 05:00

Başarıları ve Gelecek Hedefleri

Osman Koç, dağ bisikletinin maraton kategorisinde yarıştığını ve bu kategoride gösterdiği dayanıklılıkla amatör ve profesyonel yarışlarda pek çok dereceler elde ettiğini aktardı. “Son Türkiye şampiyonasında ilk 10'a girdim ve geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı yarışında genel klasman birinciliği elde ettim” dedi.

Sirket Zaman Geçirmek ve Sağlıklı Kalmak

Koç, bisikletin hayatının tam merkezinde olduğunu belirtti ve “Spor, insana sağlıkla beraber sosyal anlamda da büyük avantajlar sağlıyor. Kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Çocuklar, gençler hem sağlıklı olmak hem de daha sosyal olmak için spora başlasınlar” çağrısında bulundu.

Şampiyonluk Hedefi

Osman Koç, 35 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediğini belirterek, azimli bir şekilde antrenmanlarına devam edeceğini ifade etti.

Antalya'da bisiklet sürerek ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo zayıfladıktan sonra dağ bisikleti...

Antalya'da bisiklet sürerek ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo zayıfladıktan sonra dağ bisikleti sporuna başlayan 32 yaşındaki Osman Koç, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen organizasyonlarda başarılar elde etti. Koç, AA muhabirine açıklama yaptı.

Antalya'da bisiklet sürerek ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo zayıfladıktan sonra dağ bisikleti...

Antalya'da bisiklet sürerek ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo zayıfladıktan sonra dağ bisikleti sporuna başlayan 32 yaşındaki Osman Koç, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen organizasyonlarda başarılar elde etti. Koç, AA muhabirine açıklama yaptı.

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