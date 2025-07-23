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Antalya'da 7 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası: 5'İ Turist

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 yabancı turistin aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:39
Antalya'da 7 Kişinin Yaralandığı Trafik Kazası: 5'İ Turist

Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i yabancı turist olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Cebrail Ö. idaresindeki 07 CEA 878 plakalı ticari taksi, Yakup Ş. yönetimindeki 07 EUH 43 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle ticari takside sıkışan turistler, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile takside bulunan 5 yabancı turist, ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 5'i yabancı turist 7 kişi yaralandı.

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