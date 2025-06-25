Antalya'da 7 Yıl Kayıp Eş Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Kayıp Eş Cinayeti Şüphesi

Antalya'da, yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan yabancı uyruklu E.B.U.'nun eşi M.E.U., cinayet suçlamasıyla tutuklandı. 25 Aralık 2018'de Demircikara Polis Merkezi'ne başvuran M.E.U., 24 Kasım 2018 tarihinde eşi E.B.U.'nun kaybolduğunu bildirdi. Yapılan incelemeler sonrası kayıp kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Polis Soruşturması ve Tespitler

Kayıp kadının yaklaşık bir yıl boyunca yürütülen çok yönlü araştırmalar sonucunda, M.E.U.’nun eşini öldürdüğü, çürümüş cesedinin ise kardeşi R.U. tarafından saklandığı belirlendi. Ekipler, 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında verilen bilgiler doğrultusunda M.E.U. ve R.U.’yu eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklama ve İfade Gelişmeleri

M.E.U., emniyetteki ifadesinde, tartıştığı eşinin yere düştüğünü ve ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Ardından cesedini Aksu Kumköy ormanlık alanına gömdüğünü belirtti. Yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda, kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları ormanlık alanda bulundu.

Adli işlemleri tamamlanan zanlılardan R.U., yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken, M.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.