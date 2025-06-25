DOLAR
39,75 -0,05%
EURO
46,36 -0,38%
ALTIN
4.259,87 -0,05%
BITCOIN
4.271.644,61 0,32%

Antalya'da 7 Yıl Kayıp Eş Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da 7 yıldır kayıp olan eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kişi, cinayetin ardındaki detayları da ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:03
Antalya'da 7 Yıl Kayıp Eş Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Kayıp Eş Cinayeti Şüphesi

Antalya'da, yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan yabancı uyruklu E.B.U.'nun eşi M.E.U., cinayet suçlamasıyla tutuklandı. 25 Aralık 2018'de Demircikara Polis Merkezi'ne başvuran M.E.U., 24 Kasım 2018 tarihinde eşi E.B.U.'nun kaybolduğunu bildirdi. Yapılan incelemeler sonrası kayıp kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Polis Soruşturması ve Tespitler

Kayıp kadının yaklaşık bir yıl boyunca yürütülen çok yönlü araştırmalar sonucunda, M.E.U.’nun eşini öldürdüğü, çürümüş cesedinin ise kardeşi R.U. tarafından saklandığı belirlendi. Ekipler, 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında verilen bilgiler doğrultusunda M.E.U. ve R.U.’yu eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklama ve İfade Gelişmeleri

M.E.U., emniyetteki ifadesinde, tartıştığı eşinin yere düştüğünü ve ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Ardından cesedini Aksu Kumköy ormanlık alanına gömdüğünü belirtti. Yapılan yer gösterme ve kazı çalışmaları sonucunda, kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları ormanlık alanda bulundu.

Adli işlemleri tamamlanan zanlılardan R.U., yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken, M.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi...

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor