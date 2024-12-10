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Antalya'da 90 Yıl Sonra Kahve Bitkisi Yetiştiriliyor

Antalya'daki BATEM, 90 yıl önce başlayan kahve yetiştiriciliğinde yeni adımlar atarak başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:40
Antalya'da 90 Yıl Sonra Kahve Bitkisi Yetiştiriliyor

Antalya'da Kahve Bitkisi Yetiştiriciliği Yeniden Başlıyor

Antalya'nın Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), kahve bitkisi yetiştiriciliğinde 90 yıllık bir aradan sonra yeni bir döneme giriyor. İlk denemeleri 1934 yılında yapılan bu bitki, yaklaşık dört yıl önce yapılan yeniden başlatma çalışmalarıyla olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Yıllar İçinde Değişen Yaklaşımlar

Kuruluş, başlangıçta kahve ve hurma fidanı yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Ancak, dönemin ekolojik koşulları ve teknolojik eksiklikler nedeniyle başarılı olamayan bu denemeler, muz üretimine yönlendirmişti. 2004 yılından itibaren BATEM olarak çalışmalarına devam eden enstitü, narenciye, muz ve avokado gibi birçok sebze ve meyvenin yetiştirilmesine öncülük etti.

Kahve Üretimi İçin Yeniden Hareket

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren BATEM, 2020 yılında yurt dışından getirilen tohumlarla kahve serüvenini yeniden başlattı. Etiyopya kökenli olan kahve bitkisi, BATEM'in çalışmaları sayesinde Antalya'nın iklimine uyum sağladı.

Daha Fazla Üretim Hedefi

BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, proje kapsamında elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Antalya'nın narenciye ile anılmasının yanı sıra tropik ve subtropik meyveler yetiştiriciliği ile de ön plana çıktığını vurguladı. Ünlü, "Kahve üretimi bu şehir için oldukça uygun." dedi.

Tescil ve Üretim Süreci

Ünlü, tohumları 2020 yılında Gazipaşa'daki serada toprakla buluşturduklarını ve 2 yıl süresince gözlem yaptıklarını belirtti. "Tescil çalışmalarını tamamladıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Bu, Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtarmak için önemli bir adım olacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, gelecekte farklı kahve türleri üzerinde de ıslah çalışmaları başlatacaklarını da ekledi.

Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), ilk denemeleri 90 yıl...

Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), ilk denemeleri 90 yıl önce yapılan ve yaklaşık 4 yıl önce yeniden başlatılan kahve bitkisini yetiştirme çalışmalarında olumlu sonuçlar aldı. BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, yarım kalan projeyi, başarılı bir şekilde sonuçlandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), ilk denemeleri 90 yıl...

Antalya'daki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM), ilk denemeleri 90 yıl önce yapılan ve yaklaşık 4 yıl önce yeniden başlatılan kahve bitkisini yetiştirme çalışmalarında olumlu sonuçlar aldı. BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, yarım kalan projeyi, başarılı bir şekilde sonuçlandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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