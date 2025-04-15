Antalya'da Annesiyle Tartışan Genç, Evini Ateşe Verdi

Olayın Perde Arkası: Antalya'da Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesi, Merkez Mahallesi'nde yaşanan olayda, 25 yaşındaki Samet Ö., annesiyle girdiği tartışmanın ardından evini ateşe verdi. 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana gelen yangın, komşuların ihbarı sonucu hızlıca müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangının Nedenleri ve Zarar Gören Alanlar

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra evin mutfak kısmında büyük hasar oluştuğu tespit edildi. Olayın ardından Samet Ö.'nün, annesinin evden ayrılmasının ardından evdeki eşyalara satırla saldırdığı ve ardından yangın çıkardığı öğrenildi.

Tanıkların İfadeleri

Mahalle sakinlerinden Ebubekir Burunsuz, olayın detaylarını gazetecilere anlattı. Burunsuz, "Samet Ö. ile annesinin tartıştığını, ardından böyle bir olayın yaşandığını" belirtti. Ayrıca Samet'in annesi evden çıktıktan sonra öfkesini kontrol edemeyerek evdeki eşyaları kırmaya başladığını ifade etti. "Samet, 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek büyük bir öfke patlaması yaşadı." dedi.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Samet Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan kişi evini ateşe verdi.