Antalya'da Aslan Balığı Avlama Yarışması Düzenlendi

Antalya'da Aslan Balığı Avlama Yarışması Gerçekleştirildi

Antalya'nın Demre ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Aslan Balığı Avlama Yarışması" yapıldı. Yarışma, Çayağzı Yat Limanı'nda iki takımın katılımıyla gerçekleşti.

Yarışmanın Hedefi: Farkındalık Yaratmak

Denize açılarak en fazla ve en büyük aslan balığını yakalama hedefiyle düzenlenen bu etkinlik, Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen istilacı tür aslan balığıyla mücadeleye dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Yarışmada, toplam 8 kilo 400 gram ağırlığında 67 aslan balığı yakalandı.

Yarışmada 6 kilo 600 gram ağırlığında 51 balık yakalayan Süleyman Topçu, Görkem Mert Akülkü ve Ümit Şekerci'den oluşan takım birinci olarak öne çıktı. Yakalanan balıklar, Ekdağ AŞ görevlilerince pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Uzman Görüşü: Aslan Balığı Tüketilebilir!

Etkinlikte bir konuşma yapan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevlisi Dr. Merve Karakuş, aslan balığı hakkında bilgiler paylaştı. Türün, Marmara'ya kadar yayıldığını ve ekosistem için tehdit oluşturduğunu belirtti. Karakuş, zehirli dikenlere sahip olan aslan balığının doğru bir şekilde temizlendiğinde tüketilebileceğini vurguladı.

Dr. Merve Karakuş, "Aslan balığı hem lezzetli hem de sofralarımıza kazandırılması gereken bir tür. Bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmak, istilacı türlerle mücadelede ekolojik dengeyi korumak ve yerel halkın ekonomisine katkı sağlamak mümkün," dedi.

Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi. Yarışmada, toplam 8 kilo 400 gram ağırlığında 67 aslan balığı yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi. Yarışmada, toplam 8 kilo 400 gram ağırlığında 67 aslan balığı yakalandı.