Antalya'da Başına Poşet Geçen Keçi Sürüde Panik Yarattı

Antalya Kepez'de başına poşet geçen cüce keçinin sürüyü korkuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı; çiftlik sahibi Hüseyin Kılar poşeti çıkarıp hayvanı kurtardı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 09:57
Kepez Duraliler Mahallesi'nde güvenlik kamerası görüntüleri

Antalya'nın Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde bir ahırda, başına poşet geçen bir keçinin sürüdeki diğer hayvanları korkuttuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Besicilik yapan Hüseyin Kılar, ahırda sürekli hareketlilik olduğunu fark ederek kontrol ettiğinde, bir keçinin kafasına poşet geçtiğini görüp onu poşetten kurtardı.

Kılar, güvenlik kameralarını incelediğinde bir keçinin çöp poşetine kafa soktuğunu ve çıkan sesler üzerine sürünün diğer üyelerinin keçiden kaçtığını tespit etti.

Cüce Keçi Antalya çiftliği sahibi Kılar, çiftlikte 100'e yakın cüce keçi beslediğini, keçileri bebek telsizleri ve güvenlik kameraları ile takip ettiklerini söyledi. Sabah saatlerinde yaşanan hareketlilik üzerine ahıra gittiğini ve poşeti çıkardığını anlattı.

Kılar, görüntülerin kendisini de güldürdüğünü belirterek, "Trajikomik bir olay olmuş. Çöp poşeti, muhtemelen dışarıdan gelmiş. Bunlar da meraklı tabii, kafasını sokmuş. Geçen yıl da benzer bir olay yaşamıştık. Görüntüleri arkadaşlarımızla sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Çok güzel tepkiler aldık. Meraklı keçi sürünün kalanını çok korkutmuş. 1-2 saatlik bir süreçte olmuş bu olay. Tabii fark edince hemen poşeti çıkardık ve normal hayatına devam etti," dedi.

Görüntüler, hem çiftlik sahibini hem de sosyal medya izleyicilerini güldürdü; olay kısa sürede çözüldü ve keçi eski durumuna döndü.

