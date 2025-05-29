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Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Antalya'da şehir içi ulaşımda zamlar Kapıda; yeni tarifeler 30 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 12:08
Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Kurban Bayramı yaklaşırken, Antalya'da şehir içi ulaşım ücretleriyle ilgili şok bir zam haberi gündeme geldi. Antalya Şoförler Odası tarafından yapılan açıklamada, taksimetre ücretlerine yapılan zamlar dikkat çekti. Bu değişiklik, vatandaşlar için önemli bir mali yük oluşturacak.

Yapılan duyuruyla birlikte, 30 Mayıs 2025 Cuma gününden itibaren yeni tarifelerin uygulanacağı belirtildi. Artık taksiye bindiğinizde, taksimetre açılış ücreti 30 TL olarak belirlenecek. Yolculuk boyunca kat edilen her kilometreye ise 36 TL ödenmesi gerekecek.

Özellikle dikkat çeken bir diğer değişiklik ise, kısa mesafe yolculuklar için belirlenen ücret oldu. Yeni düzenlemeye göre, kısa mesafe indi-bindi ücreti 150 TL olarak uygulanacak. Bu durum, birkaç duraklık yolculuk yapmak isteyen vatandaşları büyük bir hayal kırıklığına uğratacak.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, bu zammı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Duyurusunda 'Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımıza yeni tarifeyi duyurduk' ifadelerine yer verdi.

Yüksek tarifelerle birlikte, özellikle havalimanı transferleri ya da otogar gibi noktalardan şehir içine ulaşımın daha maliyetli hale geleceği yorumları yapılıyor. Vatandaşların bütçelerini göz önünde bulundurması gerektiği vurgulanıyor.

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