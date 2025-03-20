Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Bıçaklı Saldırı Davası Başladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bıçakla bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan Polat Dereli (46) adlı sanığın, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla yargılanmasına başlandı.

Duruşma Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde Gerçekleşti

Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Polat Dereli, olayda yaralanan Osman Dere ve taraf avukatları katıldı. Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, olay yerindeki polis çalışmaları sırasında gözaltına alındığını belirtti ve "Olaylarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Öldürdüğüm ve yaraladığım kişileri tanımıyorum. Kimseyi öldürmedim, hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum," ifadelerini kullandı.

Olay Anlarına İlişkin Hatırlamaları Yok

Sanık, cinayet mahallindeki çalışmaları izlerken çekilmiş olan fotoğrafları gösterdiğinde, bu anları da hatırlamadığını öne sürdü. Ayrıca, 2019-2020 yıllarında psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.

Yaralı Tanık, Olayın Ayrıntılarını Anlattı

Olayda yaralanan Osman Dere ise mahkemeye verdiği ifadede, sanığı iş yerinin etrafında bisikletle gezerken gördüğünü anlattı. Dere, "İş yerimin önünde arkadaşlarımla otururken, arkadaşlarımın uyarısıyla bana dik dik baktığını gördüm. 'Hayırdır birader, bir şey mi var?' diye sorduğumda 'Sen biliyorsun' diye yanıt verdi. Yanına gittiğimde önce yüzümün sol tarafından, sonra da sol göğsümden bıçakladı," diye konuştu.

Hayatını Kaybeden Deniz Akten'in Ailesi Sanıktan Şikayetçi

Olayda hayatını kaybeden Deniz Akten'in annesi Fatma Akten, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti. Duruşmayı izleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Polat Dereli, 28 Eylül 2024 tarihinde, Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde belirsiz nedenlerle önce vale olarak çalışan Osman Dere'yi ardından yolda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçaklamıştı. Yaralılardan Akten, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli Polat Dereli, olay yerine gelmesinin ardından polislerce yakalandı. Sanığın daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.