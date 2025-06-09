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Antalya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kemer'de çalılık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 16:35
Antalya'da Çalılık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya Kemer'deki Yangın İhbarı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kuzdere Mahallesi Karataş mevkisinde, evlerin yanı başındaki çalılık alanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Hızlı Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Kemer Belediyesi ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kemer Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait su tankeri, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine ulaştı.

Alevler Kontrol Altına Alındı

Ulaşan ekipler, alevlerin evlere sıçramadan kontrol altına almasını sağladı. Yapılan müdahalelerle birlikte yangın etkisiz hale getirildi ve büyük bir tehlike ortadan kaldırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde evlerin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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