Antalya'da çalındığı öne sürülen 'Cabbar' papağanı bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 28 yıldır aynı kişi tarafından beslenen ve çalındığı öne sürülen 'Cabbar' isimli papağan yeniden bulundu.

Sahibi Metin Suna, 23 Ağustos Cumartesi akşamı Altınkum Mahallesi'nde gittiği restoranın kapısına bıraktığı papağanını kısa süre sonra yerinde görmeyince polise başvurdu.

Üç gün boyunca haber alamadığı papağanıyla ilgili sevindirici haberi polis ekiplerinden alan Suna, Cabbar'ın yeniden aynı noktaya bırakıldığını öğrendi. Suna, polislerin papağanı getiren kişiyi kendisine göstermediğini belirtti.

Suna, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah'a şükür polisimiz elinden geleni yaptı.'

Papağanın halen biraz tedirgin olduğunu ifade eden Suna, şu an yanında olduğu için mutlu olduğunu vurguladı.

