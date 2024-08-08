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Antalya'da Çekici Cinayeti: Düğün Hazırlığı Yapan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bozuk taksi için giden çekici Mert Engin, saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:07
Antalya'da Çekici Cinayeti: Düğün Hazırlığı Yapan Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trajik Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir çekici bozuk taksiyi almak için gittiği yerden dönüş yapamadan, silahlı ve çekiçli bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Mert Engin (26), Antalya Şoförler ve Otomobilciler Derneği'nde çekici olarak çalışıyordu. Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta, bozuk bir taksiyi çekmek için gece saatlerinde gittiği sırada, iki kişiyle tartışma yaşadı.

Taksinin sürücüsü, durumu düzeltmeye çalışsa da, 17 yaşındaki D.D. ve 21 yaşındaki B.D., Engin'e çekiçle saldırmaya başladı.

Silahlı Saldırı ve Olayın Sonuçları

B.D., öncelikle havaya iki el ateş ettikten sonra bir mermi de Engin'e sıktı. Taksici ve çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engin’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaralı Engin’in cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na teslim edildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.D.'yi olay yerinde yakaladı. Çok sayıda suç kaydı olan B.D. ise kiralık bir otomobille kaçtı ve ekipler onun peşine düştü. B.D., babasının evinin önünde aracını bırakmış durumda bulundu.

Aramalarda, kiralık araca ait anahtar, B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aletinin de ele geçirildiği bildirildi.

Trajik Bir Düğün Hazırlığı

Öte yandan, Mert Engin’in düğün hazırlığı içinde olduğu ve sadece iki ay sonra evleneceği öğrenildi. Bu olay, toplumu derinden etkileyen bir trajedi olarak kayıtlara geçti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde iki kişinin...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde iki kişinin çekiçli ve silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde iki kişinin...

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde iki kişinin çekiçli ve silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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