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Antalya'da Çöken Balkonda Trajik Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması sırasında çöken balkonda kalan işçi Mahmut Abid, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 16:44
Antalya'da Çöken Balkonda Trajik Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Çöken Balkonun Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Mahallesi'nde yaşanan talihsiz bir olayda, izolasyon çalışması sırasında çöken balkon, işçi Mahmut Abid'in (41) üzerine düştü.

Olay, izolasyon işi gerçekleştiren Mahmut Abid'in çalışma esnasında meydana geldi. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Abid'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Abid'in cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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