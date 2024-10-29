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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Denizde Kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet'in 101. yılı denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı. Etkinlik dalgıçlar ve sporcularla renklendi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:46
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Denizde Kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Antalya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde denizde anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, denizde Türk bayrağı açan dalgıçlar ve sporcular, Antalya'nın güzellikleri eşliğinde bu özel günü kutladı.

Yüzme Yarışları ve Deniz Dibi Temizliği

Kaleiçi Yat Limanı'ndan başlayarak Konyaaltı Sahili'ne kadar uzanan yüzme yarışı düzenlendi. Etkinlik kapsamında dalgıçlar, deniz dibi temizliği de gerçekleştirerek çevre bilincine katkıda bulundu.

Türk Bayrağı ile Kutlama

Katılımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına denizde büyük bir Türk bayrağı açarak bu anlamlı günü kutladı. Ayrıca, Türk bayrakları taşıyan paddle boarding sporcularıyla etkinlik daha da görkemli bir hale geldi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Denizde gerçekleştirilen bu kutlama, bir saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Katılımcılar, hem Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı hem de ülke için bir araya gelerek anlam dolu anlar yaşadı.

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde kutlama yapan dalgıçlar ve sporcular...

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde kutlama yapan dalgıçlar ve sporcular, Türk bayrağı açtı. "Kürek sörfü" olarak da bilinen ayakta kürek çekme ile programa katılanlar etkinliğe renk kattı.

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde kutlama yapan dalgıçlar ve sporcular...

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde kutlama yapan dalgıçlar ve sporcular, Türk bayrağı açtı. "Kürek sörfü" olarak da bilinen ayakta kürek çekme ile programa katılanlar etkinliğe renk kattı.

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