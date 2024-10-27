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Antalya'da Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlendi

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 22:30
Antalya'da Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlendi

Antalya'da 'Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü", Kaş Kaymakamlığı tarafından organize edildi.

Topçu Dostluk ve Barış Yolu'nda Yürüyüş

Yürüyüş, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kaş açıklarında bulunan ve İngilizlere ait olan uçak gemisi Ben My Chree'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in bataryalarını katırlarla taşıdığı ve o dönemler "topçu rotası" olarak anılan Topçu Dostluk ve Barış Yolu'nda gerçekleştirildi.

Geniş Katılım

Yaklaşık 14 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler Anısına Çelenk

Gelibolu mevkisinde başlangıcı yapılan yürüyüş, Kepez Tepesi üzerinde son buldu. Yürüyüş sonrasında Limanağzı Koyu'ndan teknelerle hareket eden Vali Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, Beş Adalar mevkisinde Meis taarruzunda hayatını kaybeden 37 şehit anısına denize çelenk bıraktı. Bu anma esnasında 37 dalgıç, su altından Türk bayrakları ile yüzeye çıktı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla...

Antalya'nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve beraberindekiler, Beş adalar mevkisinde Meis taarruzunda hayatını kaybeden 37 şehit anısına denize çelenk bıraktı. Bu esnada 37 dalgıç da su altından Türk bayraklarıyla yüzeye çıktı.

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