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Antalya'da Dalışçıdan Filistin'e Destek

Antalya'da bir dalışçı, deniz altında Filistin bayrağı açarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:28
Antalya'da Dalışçıdan Filistin'e Destek

Antalya'nın Kaş İlçesinde Anlamlı Dalış

Antalya'nın güzel tatil beldesi Kaş'ta, dalışçı Onur Uygun, harekete geçerek deniz altında Filistin bayrağını açtı. Bu etkinlik, bölgedeki uçak batığının bulunduğu yerin derinliklerinde gerçekleşti.

Dalış ve Farkındalık Yaratan Mesaj

Uygun, dalışın ardından yaptığı açıklamada, bu eylemin amacının İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının unutulmaması olduğunu belirtti. Dalış sırasında, Kaş ile Kızılhisar (Meis) Adası arasındaki dalış noktasında geçirdiği süre boyunca Filistin bayrağını dalgaların arasında dalgalandırdı.

Dünya İçin Bir Mesaj

Uygun, "Filistin davasına destek vermek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sessiz kalan dünyaya su altından haykırmak istedim. Nehirden denize özgür bir Filistin olduğu güne dek, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Bu anlamlı gösteri, dalış camiasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü ve toplumsal bir mesaj taşıdı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin...

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin bayrağı açtı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin...

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin bayrağı açtı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin...

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin bayrağı açtı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin...

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin bayrağı açtı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin...

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan Onur Uygun, uçak batığının bulunduğu bölgede Filistin bayrağı açtı.

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