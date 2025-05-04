Antalya'da Deniz Dibi Temizliği: 35 Dalgıç Görevde

Antalya'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

Antalya'da, 35 dalgıç gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibindeki atıkları temizlemek amacıyla dalış yaptı. Bu anlamlı etkinlik, Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü işbirliğinde gerçekleştirildi.

“Denizlerimizin Maviliği Geleceğimizin Mirasıdır”

Etkinlik, “Denizlerimizin maviliği geleceğimizin mirasıdır” sloganıyla deniz kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladı. Gönüllü dalgıçlar, deniz dibinden araç lastiği, lavabo, ıslak mendil, plastik ve cam şişe gibi birçok atık topladı.

Atasoy’un Açıklamaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, suyun üstü kadar altının da dikkatle korunması gerektiğinin altını çizdi. Atasoy, “Deniz, bizim en değerli doğal zenginliklerimizden biri.” diyerek denizlerin temizliğinin önemine vurgu yaptı.

Atasoy, temiz denizlerin sadece turizmle değil, aynı zamanda balıkçılık, deniz sporları ve ulaşım gibi alanlarda da kente katkı sağladığını belirtti. Dalış sırasında karşılaştıkları ilginç görüntüleri aktaran Atasoy, “Aşağıya indiğimizde balık görmek, deniz çayırlarını görmek ve pırıl pırıl mavi bir deniz görmek istiyoruz. Ancak klozet gibi atıklarla karşılaşmak bizi şaşırtıyor.” şeklinde konuştu.

Toplumun Bilinçlenmesi Önemli

Denizlerin korunması adına toplumun bilinçlenmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini ifade eden Atasoy, bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırmada büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları çıkardı. Polisler temizliğe yardım etti.

Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları çıkardı. Polisler temizliğe yardım etti.