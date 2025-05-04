DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.683.160,06 0,83%

Antalya'da Deniz Dibi Temizliği: 35 Dalgıç Görevde

Antalya'da 35 gönüllü dalgıç, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği yaparak çevreye duyarlılık gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:58
Antalya'da Deniz Dibi Temizliği: 35 Dalgıç Görevde

Antalya'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

Antalya'da, 35 dalgıç gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibindeki atıkları temizlemek amacıyla dalış yaptı. Bu anlamlı etkinlik, Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü işbirliğinde gerçekleştirildi.

“Denizlerimizin Maviliği Geleceğimizin Mirasıdır”

Etkinlik, “Denizlerimizin maviliği geleceğimizin mirasıdır” sloganıyla deniz kirliliğine dikkat çekmeyi amaçladı. Gönüllü dalgıçlar, deniz dibinden araç lastiği, lavabo, ıslak mendil, plastik ve cam şişe gibi birçok atık topladı.

Atasoy’un Açıklamaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, suyun üstü kadar altının da dikkatle korunması gerektiğinin altını çizdi. Atasoy, “Deniz, bizim en değerli doğal zenginliklerimizden biri.” diyerek denizlerin temizliğinin önemine vurgu yaptı.

Atasoy, temiz denizlerin sadece turizmle değil, aynı zamanda balıkçılık, deniz sporları ve ulaşım gibi alanlarda da kente katkı sağladığını belirtti. Dalış sırasında karşılaştıkları ilginç görüntüleri aktaran Atasoy, “Aşağıya indiğimizde balık görmek, deniz çayırlarını görmek ve pırıl pırıl mavi bir deniz görmek istiyoruz. Ancak klozet gibi atıklarla karşılaşmak bizi şaşırtıyor.” şeklinde konuştu.

Toplumun Bilinçlenmesi Önemli

Denizlerin korunması adına toplumun bilinçlenmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini ifade eden Atasoy, bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırmada büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları...

Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları çıkardı. Polisler temizliğe yardım etti.

Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları...

Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları çıkardı. Polisler temizliğe yardım etti.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Öğrenciler Yamaç Paraşütüyle Gökyüzünde Kitap Okudu
2
İstanbul'da Gazze İçin ABD Konsolosluğu Önünde Protesto
3
ABD'de Karagöz Gölge Oyunu, Binlerce Çocuğa Ulaştı
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TEKNOFEST KKTC'de AA Standını Ziyaret Etti
5
Kıbrıs Gazisi Hasan Hüseyin İncesu Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Fatih Camisi'nde 81 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi
7
İzmir'de Jandarmaya Ateş Açan Zanlı Öldürüldü

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi