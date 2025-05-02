Antalya'da Denizcilik Sektörüne Önemli Destek: Bakan Yardımcısı Boyraz Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Antalya'da Açılışa Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından açılışı gerçekleştirilen yeni hizmet binasında önemli açıklamalarda bulundu. Boyraz, 2002 yılında Türkiye'ye 887 kruvaziyer gemiyle 582 bin yolcu gelirken, geçen yıl bu rakamın 1195 gemideki 1 milyon 800 bin yolcuya yükseldiğini belirtti.

Denizcilik Sektörünün Önemi

Konuşmasında, denizcilik sektörünün Türkiye'nin kalkınmasında stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Boyraz, bakanlık olarak Türkiye'yi lojistik güç merkezi haline getirmek için deniz yollarının altyapısını güçlendirdiklerini ifade etti. Bu bağlamda, limanları modernize etmenin ve deniz ticaretini sürdürülebilir şekilde büyütmenin temel hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın Önemi

Antalya'nın doğal limanları ile turizm ve ticaret potansiyeline dikkat çeken Boyraz, denizcilikte bu şehrin özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde denizcilik vizyonunun stratejik bir öncelik haline geldiğini belirtti.

Önemli Rakamsal Veriler

Boyraz, Türkiye'nin 2002 yılında 152 olan liman tesis sayısının 2024 yılında 217'ye çıkacağını aktararak, 2002 yılındaki 0,55 milyon DWT tersane kapasitesinin 2024'te 4,79 milyon DWT'ye ulaşacağını belirtti. Ayrıca yat bağlama kapasitesinin de 8 bin 500’den 25 bin 562’ye yükseleceğini ifade etti.

Son olarak, 38 ülke ile gemi insanı tanıma anlaşması yaptıklarını ve Türkiye’de 141 bin gemi insanı ile 1 milyonu aşkın amatör denizci sayısına ulaştıklarını aktaran Boyraz, gemi yapımında tasarımdan üretime kadar her alanda gelişim sağladıklarını sözlerine ekledi.

Boyraz, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile açılış kurdelesini kesti. Açılışta; Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Cem Oğuz, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin Konyaaltı ilçesindeki yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin Konyaaltı ilçesindeki yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak konuşma yaptı.