Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Kaleiçi Yat Limanı açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Bölgeye hızla intikal eden ekip, su yüzeyinde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi bota alarak Yat Limanı'na taşıdı.

Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin üzerinden Atakan Öter adına (41) ait kimlik belgesi bulundu. Olayla ilgili detaylı inceleme sürerken, ceset otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.