Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da gerçekleştirilen **dolandırıcılık operasyonu** kapsamında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde tespit ettikleri dolandırıcılık faaliyetleri üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

3 Milyon 440 Bin Lira Dolandırıcılık

Belirlenen iş yerinde yapılan baskında, çalışan 3 kişinin, görevlerinde yükselebilme vaadiyle **5 şüpheli tarafından toplamda 3 milyon 440 bin lira dolandırıldığı** ortaya çıktı. Operasyonda, şüpheliler I.D., K.D., A.Ş., M.C.Ö. ve H.B. gözaltına alındı.

Aramalarda Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 cep telefonu, sim kartları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.