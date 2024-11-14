Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Tutuklama

Antalya Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya il merkezli olarak 7 ilde düzenlenen kapsamlı dolandırıcılık operasyonunda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmaların web sitelerini taklit eden sahte siteler aracılığıyla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik harekete geçti.

Operasyon Detayları

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmeleriyle birlikte, 14'ü tutuklandı.

Bu operasyon, internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemlerine karşı verilen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.