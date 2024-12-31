Antalya'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 Lira Ceza

Alanya'da Drift Skandalı: Sürücüye Ceza Yağdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kargıcak Mahallesi'nde otomobille drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye toplamda 32 bin 233 lira ceza kesildi.

Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde detaylı bir çalışma başlattı. Drift yaptığı belirlenen sürücünün cezası yanında, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Otomobil Trafikten Men Edildi

Yapılan işlemler kapsamında, sürücünün aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi ve yediemin otoparkına çekildi. Olayın yaşandığı andaki drift görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ile kaydedildi.

Bu tür tehlikeli sürüşlerin önlenmesi amacıyla, emniyet güçleri denetimlerini artırmayı sürdürüyor.