Antalya'da Eczane Dışı İlaç Satışına Baskın: 5 Bin Kutudan Fazla İlaç Ele Geçirildi

Antalya'da Eczane Dışı İlaç Satışına Operasyon

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, eczane dışında satışı yasak olan toplam 5 bin 105 kutu ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve mevcut huzur ile güvenliğin sağlanması amacıyla bir depoya baskın düzenledi.

Yasa Dışı İlaç Ticareti Engellendi

Operasyon sırasında yapılan aramada, yasal tedarik zincirine uygun olmayan ve farklı ambalajlar ile blisterlerde satışa hazır halde bulunan ilaçlar tespit edildi. Yasa dışı satışa yönelik bu baskın, sağlık güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler İçin Adli İşlem Başlatıldı

Baskın sırasında C.B. ve yabancı uyruklu A.T. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Bu tür operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda eczane dışında satışı yasak olan 5 bin 105 kutu ilaç ele geçirildi.