Antalya'da Ekonomik Beklentiler Masaya Yatırıldı

Antalya Yapı Malzemeleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANTSİAD), mayıs ayı toplantısında dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik beklentileri değerlendirerek önemli meseleleri gündeme getirdi.

Üretim ve Finansmana Erişim Önemli

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Antalya'nın ülke ekonomisine sağladığı katkıların altını çizdi. Antalya'nın üreticilik anlamında güçlü bir konumda olduğunu belirten Hacısüleyman, daha fazla üretim yapılabilmesi için finansa erişimin kolay olması gerektiğini vurguladı.

Sektörde İş Birliği ve Gelişim

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çiğdem Aras, sektörün geleceği için büyük bir azimle çalıştıklarını söyledi. Aras, birlikte üretmek, düşünmek ve ilerlemek gerektiğinin altını çizerken, dernekler arasındaki işbirliğini güçlendirerek ortak projelere imza atacaklarını belirtti.

Ekonomik Beklentilere Dair Değerlendirmeler

Toplantıda konuk konuşmacı olarak yer alan ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara, küresel ekonomik değişimlere dikkat çekerek, dünya genelinde bir kutuplaşma yaşandığını ifade etti. Kara, bu kutuplaşmanın derinleşeceğini ve dost ülkelerin birbirleriyle ticaret yapma oranını artıracağını öngördü.

Küresel ticaret savaşlarından en fazla etkilenecek ülkeler arasında ABD ve Çin'in bulunduğunu belirten Kara, Türkiye'nin bu süreçten olumsuz etkilenmeyecek konumda olduğunu söyledi. "Ticaret savaşının kazananı yok, ama bazı ülkeler daha az kaybedecek. Türkiye iyi bir pozisyonda," diyerek ülkenin avantajlarından bahsetti.

ANTSİAD Başkanı İlhan Kurtar, bu tür toplantıların iş insanları için olumlu etkilere sahip olduğunu ifade etti.

Antalya Yapı Malzemeleri Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANTSİAD) mayıs ayı toplantısında dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik beklentiler değerlendirildi. Programda Ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara konuşma gerçekleştirdi.

Antalya Yapı Malzemeleri Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ANTSİAD) mayıs ayı toplantısında dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik beklentiler değerlendirildi. Programda Ekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara konuşma gerçekleştirdi.