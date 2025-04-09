Antalya'da Emekli Öğretmenin Ölümüne Neden Olan Sürücü Yargılanıyor

Antalya'da, otomobiliyle çarptığı emekli öğretmen Mustafa Söylemez'in ölümüne neden olan sürücü H.D.G, hakim karşısına çıktı. Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuksuz sanık H.D.G, müşteki Sevda Öztağa ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Yaşananlar

Sanık H.D.G, duruşma esnasında üzgün olduğunu belirterek, yaşamını yitiren Söylemez'in ailesine başsağlığı diledi. Olay gününden bahseden H.D.G, "Annemle birlikte Konyaaltı Sahili'nden dönerken bir motosiklet önüme kırdı, ben de ona çarpmamak için manevra yaptım ve refüje çıktım. Panikle ne yaptığımı bilmiyorum, hemen arabama indim ve yaralıya müdahale etmeye çalıştım. Bile isteye böyle bir kaza yapmadım," ifadelerini kullandı.

Müşteki Sevda Öztağa, kazanın olduğu gün eşi Mustafa Söylemez ile yürüyüşte olduklarını ve arabaya çarptığını belirtti. Öztağa, "Eşim hemen çocukları kurtarmaya çalıştı, araba babama çarptı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanıktan şikayetçiyim," dedi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme hakimi, sanık H.D.G için yurt dışı yasağı uygulanmasına ve adli kontrol hükümlerinin devam etmesine karar verdi. Duruşma sonrası konuşan Sevda Öztağa, sanığın tutuklanmasını ve adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getirdi.

Müşteki Avukatı Serdan Söylemez, kazada hayatını kaybeden kişinin amcası olduğunu ve mesleki açıdan zorlu bir dava olduğunu kaydetti. Avukat, sanığın kaza öncesi hiç frene basmadığını öne sürerek, "Motosikletin yüzünden kazanın geliştiğini belirtiyor ama motosiklet 25 metre gerideydi. Bizim amacımız acımızı dindirmek değil, adaletin sağlanması ve sanığın gereken cezayı almasıdır," şeklinde konuştu.

Kaza Detayları

Hatırlatmak gerekirse, H.D.G'nin yönetimindeki otomobil, Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, 21 Nisan 2024 tarihinde kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Mustafa Söylemez'e çarparak ağır yaralanmasına neden olmuş, Söylemez hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmiştir. Kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiştir.

Antalya'da otomobiliyle çarptığı emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Müşteki Sevda Öztağa ve müşteki avukatı Serdan Söylemez, duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antalya'da otomobiliyle çarptığı emekli öğretmenin ölümüne neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Müşteki Sevda Öztağa ve müşteki avukatı Serdan Söylemez, duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.