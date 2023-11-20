Antalya'da erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar skandalı! Bakanlık harekete geçti

Alanya'da bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda yaşanan cinsel istismar skandalı, Türkiye genelinde büyük infial yarattı. Yurttaki bir eğitmenin 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortaya atıldı ve eğitmenin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.





BAKANLIK HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayın duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vakaya müdahil oldu. Suçlular hakkında suç duyurusunda bulunan Bakanlık, mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarını başlattı ve yakından takip etti.

Eğitmenin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası, bir çocuğun ailesine olayı anlatmasıyla gün yüzüne çıktı. Aile, durumu derhal savcılığa iletti ve soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eğitmen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, bu durum toplumda büyük tepki yarattı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlık, olayla ilgili açıklamasında, suç duyurusunda bulunarak yargılama sürecine müdahil olacaklarını belirtti ve mağdur çocuklar ile ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetleri sağladıklarını vurguladı.