DOLAR
35,36 -0,11%
EURO
36,76 0%
ALTIN
2.970,25 -0,26%
BITCOIN
3.346.232,86 -0,05%

Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yaktığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da eski eşi tarafından benzinle yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:53
Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yaktığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski eşi Gürhan Ü. tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Z. (36) hastaneye kaldırıldı. Olay, Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Z. ile Gürhan Ü. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek facia ile sonuçlandı.

Tartışma Felakete Dönüştü

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında getirdiği benzinle Pınar Z.'nin üzerine benzin döktü ve ateşe verdi. Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Gürhan Ü, polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun etrafında yakalandı.

Gürhan Ü.'nün İfadesi

Emniyetteki ilk ifadesinde, Gürhan Ü.'nün, eski karısı ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın ani bir şekilde geliştiğini söylediği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin yanı sıra, olay anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cesur Müdahale

Olay sırasında kadının yardımına koşan esnaf Mesut Avgın, yangın söndürme tüpü ile kadının yanına koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Avgın, "Kadının tüm vücudu yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın,” dedi. Yangın sonrası kaçan zanlının cezasını çekmesini umut etti.

Adli Süreç Başladı

Gürhan Ü,'nün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sağlık kontrolü yapıldı ve ardından adliyeye sevk edildi. Duruşma sırasında gazetecilerin "Kadını neden yaktığı" sorusuna "Pişmanım, çocuğumu bana göstermedi" şeklinde yanıt verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya Savunma Bakanı Belousov, Karadeniz Filosu'nun Piyade Birliklerini Denetledi
2
Tekirdağ'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Burdur'da 383 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
4
Kırgızistan FETÖ Okullarını Maarif Vakfı'na Devretti
5
Mikheil Kavelaşvili Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı Seçildi
6
Antalya'da Falezlerden Deniz Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
7
Mardin'de Yeni Yıl Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler