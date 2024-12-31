Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yaktığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da Eski Eşi Tarafından Yakılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski eşi Gürhan Ü. tarafından benzin dökülerek yakılan Pınar Z. (36) hastaneye kaldırıldı. Olay, Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Z. ile Gürhan Ü. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek facia ile sonuçlandı.

Tartışma Felakete Dönüştü

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında getirdiği benzinle Pınar Z.'nin üzerine benzin döktü ve ateşe verdi. Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Gürhan Ü, polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun etrafında yakalandı.

Gürhan Ü.'nün İfadesi

Emniyetteki ilk ifadesinde, Gürhan Ü.'nün, eski karısı ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın ani bir şekilde geliştiğini söylediği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin yanı sıra, olay anı bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cesur Müdahale

Olay sırasında kadının yardımına koşan esnaf Mesut Avgın, yangın söndürme tüpü ile kadının yanına koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Avgın, "Kadının tüm vücudu yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın,” dedi. Yangın sonrası kaçan zanlının cezasını çekmesini umut etti.

Adli Süreç Başladı

Gürhan Ü,'nün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sağlık kontrolü yapıldı ve ardından adliyeye sevk edildi. Duruşma sırasında gazetecilerin "Kadını neden yaktığı" sorusuna "Pişmanım, çocuğumu bana göstermedi" şeklinde yanıt verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.