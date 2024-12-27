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Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da otomobille falezlerden denize düşen genci bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:36
Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, gece saatlerinde otomobille falezlerden denize düşen genci arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düşen otomobilin ihbarı üzerine bölgeye hızlıca ekipler sevk edildi.

Olayın ardından itfaiye, AFAD, sağlık, polis ile Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerinden oluşan birlikler, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Aramalar, gece verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı ve araç, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Ekibin, otomobilde bulunduğuna inanılan Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş.'yi bulma çabaları devam ediyor. Her geçen saat, genç için umutları azaltırken, ekipler devrede kalarak tüm gayretleriyle aramayı sürdürüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece verilen aranın ardından sabah tekrar başlanan çalışmalarda, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece verilen aranın ardından sabah tekrar başlanan çalışmalarda, 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşıldı.

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