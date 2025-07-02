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Antalya'da 'Gece Avı' Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen 'Gece Avı' operasyonunda 28 şüpheliden 20'si tutuklandı. Operasyon, yağma suçuna yönelik gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:49
Antalya'da 'Gece Avı' Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Nitelikli Yağma Operasyonu: 20 Tutuklama

Antalya'da gerçekleştirilen 'Gece Avı' operasyonu kapsamında, yağma suçuna karışan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, fuhuş bahanesiyle belirledikleri günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerleri ile internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden irtibat kurarak mağdurlardan zorla para aldıkları tespit edilen 28 şüpheli üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Operasyon Detayları

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 4 silah, 2 şarjör, 27 fişek, 2 bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerin büyük bir kısmı tutuklandı. Yetkililer, suçların önlenmesi adına bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Antalya'da yağma suçuna yönelik "Gece Avı" operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı...

Antalya'da yağma suçuna yönelik "Gece Avı" operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da yağma suçuna yönelik "Gece Avı" operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı...

Antalya'da yağma suçuna yönelik "Gece Avı" operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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