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Antalya'da Geri Dönüşüm Tesisinde Ciddi İş Kazası: İşçi Yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde işçi, makineye bacaklarını kaptırarak yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 14:31
Antalya'da Geri Dönüşüm Tesisinde Ciddi İş Kazası: İşçi Yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde meydana gelen talihsiz bir kaza sonucunda, 28 yaşındaki Özbekistan uyruklu Kutratov Mirzovhit bacaklarını atıkların öğütüldüğü makineye kaptırdı.

Kaza, Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki tesisin içindeki çalışma sırasında gerçekleşti. Dengesini kaybeden işçi, kendini kurtaramayarak makinenin içine düştü.

Olayın ardından iş yeri çalışanları derhal 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yapılan yoğun çalışmanın ardından Mirzovhit'i bulunduğu yerden kurtardı.

Ayrıca, kaza sırasında kopan uzuvları da dahil olmak üzere, yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki makineye bacaklarını kaptıran işçi...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki makineye bacaklarını kaptıran işçi yaralandı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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